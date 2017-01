10 giugno 2014 Alessia Marcuzzi, bikini mozzafiato e vacanza con le amiche Distesa in spiaggia la conduttrice sfoggia un fisico perfetto e tanta voglia di divertirsi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:04 - Sole, mare, relax e divertimento. Sembra questo il leitmotiv della vacanza di Alessia Marcuzzi. Dopo il successo del "Grande Fratello 13" e l'inizio del nuovo programma, "Extreme Makeover Home Edition Italia", la conduttrice tv è "scappata" con le amiche. Ecco allora le prime foto in bikini, stesa sul bagnasciuga, mentre cinguetta "lapinellafree". Amore e bambini, per questa volta, li ha lasciati a casa...

Dopo il freeze polemico insieme al suo Paolo Calabresi, dopo la fine della scuola del figlio Tommaso e dopo aver lasciato Mia, la Snipul, con papà Francesco Facchinetti, la Marcuzzi è corsa al mare a rilassarsi con la amiche. Ecco allora i selfie di rito con le facce felici, la birra ghiacciata sul tavolino, il cuore nella sabbia con i nomi dei suoi figli e... Lei, in tutta la sua bellezza, che gioca a fare la sirenetta sul bagnasciuga. Pancia piattissima e gambe, come sempre, in primo piano, Alessia sembra ancora più bella. E intanto, Paolo, è a casa che aspetta...