Alessia Marcuzzi, il suo freeze è polemico

12:26 - Alt, fermi tutti! Alessia Marcuzzi aggrovigliata tra le braccia del suo Paolo Calabresi sul divano di casa. Ecco l'ennesimo “freeze” regalato dalla showgirl ai suoi follower. Peccato che non tutti condividano e qualcuno colga l'occasione per fare commenti negativi. Secca la replica di Alessia: “Ma scusate: chi non approva la mia vita e le mie scelte, cosa mi segue a fare? La incoerente sono io o siete voi?”

Mette a tacere le malelingue e posa con il suo Paolo: lei sulle gambe di lui, mostra un fondoschiena da incorniciare. Belli, sportivi e innamorati. Si nascondo dietro le mani aperte sul volto come per voler coprire un bacio appassionato. Ormai la Marcuzzi ha sdoganato Calabresi anche sui social e dopo la foto a passeggio, quella in cui si vedono abbracciati dal mezzo busto in giù, quella in cui lei sale sulle spalle di lui, ecco l'ennesimo “freeze”. Alessia sta vivendo un momento felice e non trattiene la sua passione condividendola con i fan.