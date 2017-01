19 giugno 2014 Alessia Marcuzzi - Paolo Calabresi, il loro amore è tutto una... sorpresa Il fidanzato della conduttrice tv l'ha raggiunta a Formentera per passare insieme a lei ventiquattro ore all'insegna di baci e coccole Tweet google 0 Invia ad un amico

16:55 - La loro storia era partita in sordina. Dopo il passato amoroso piuttosto burrascoso, questa volta Alessia Marcuzzi aveva fatto le cose con la dovuta calma. Giorno dopo giorno, però, Paolo Calabresi è riuscito a conquistare la sua fiducia, entrando in punta di piedi nella sua vita. Eccoli insieme a Formentera tra baci, coccole e carezze, mentre si rotolano sulla sabbia, incuranti dei fotografi e travolti dalla passione...

Calabresi le ha fatto una sorpresa. Mentre Alessia Marcuzzi si godeva il mare insieme alle amiche lui l'ha raggiunta per ventiquattro ore all'insegna di coccole e divertimento. I fotografi di "Chi" hanno immortalato tutto. I baci focosi e gli scherzi in acqua, la passeggiata lungo il bagnasciuga mano nella mano, gli abbracci appassionati sull'asciugamano... Incuranti degli scatti, intenti solo a sfruttare al meglio ogni attimo insieme, Alessia e Paolo si sono goduti la loro intesa sotto la luce del sole. br />

Lei, bellissima e sorridente, con un microbikini che lasciava intravedere il suo perfetto lato B, si è lasciata trasportare dal sentimento e dall'attrazione e lui, sguardo latino e fisico aitante, non se l'è certo lasciata scappare. Dopo aver "ufficializzato" il loro rapporto al matrimonio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, ecco i primi scatti romantici per una "fuga a due" improvvisata. Dopo Simone Inzaghi e Dj Francesco, la Marcuzzi sembra pronta a fare sul serio...



E siccome l'amore le dona, Alessia regala ai suoi fan autoscatti decisamente maliziosi. La conduttrice del Gf, infatti, ha postato una foto che mostra il suo perfetto "bikini bridge": pancia piatta e slip alzato, quel tanto che basta per far volare la fantasia.