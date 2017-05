1 maggio 2017 08:15 VW e-Golf, Golf GTE, Golf GTI Performance e Golf R Novità nella gamma elettrica e sportiva

Cʼè la Golf classica con la sua storia infinita e ci sono poi le Super Golf. Quelle che per innovazione e sportività fanno della best-seller Volkswagen una gamma unica al mondo. Quattro versioni che arrivano in questi giorni sul mercato italiano: la e-Golf elettrica al 100%, la Golf GTE ibrida benzina/elettrica, le prestazionali Golf GTI Performance e Golf R.

Quattro vetture di nicchia che si fanno forti di comuni dettami di stile, dai fari a LED anche posteriori al frontale tutto nuovo, dai paraurti ai parafanghi di nuovo disegno. Ma soprattutto che sanno offrire la soluzione giusta per ogni esigenza di mobilità. Negli interni spicca il nuovo e più intuitivo sistema dʼinfotainment Discover Pro, quello che riconosce i comandi gestuali e che già conosciamo dalla nuova Golf 2017. Tutte e quattro le nuove Super Golf dispongono del sistema di assistenza nella guida in colonna, che consente di viaggiare in modo parzialmente automatizzato nel traffico fino a una velocità di 60 km/h. Di serie anche 7 airbag e lʼESC per il rimorchio, con assistente di controsterzata.

La nuova Volkswagen e-Golf sviluppa 136 CV e vanta adesso unʼautonomia di 300 km, assicurando così unʼottima fruibilità a emissioni zero. Per chi ha esigenze ecologiche sì, ma un poʼ meno estreme, ha a disposizione la versione ibrida Golf GTE, con potenza di sistema fra motore 1.4 turbo benzina e motore elettrico di 204 CV. Lʼautonomia di marcia complessiva è però superiore, mentre in modalità solo elettrica si ferma a 50 km. Sia la e-Golf che la Golf GTE costano a listino 39.250 euro.

Passiamo alle sportive, sempre molto importanti per la gamma Golf, la cui prima GTI esordì addirittura 40 anni fa. La nuova Golf GTI Performance sviluppa 245 CV, vale a dire 15 CV in più di prima, mentre per la Golf R si sale addirittura a 310 CV (dai 300 di prima) e diventa la Golf più potente della gamma. La prima ha anche il bloccaggio del differenziale anteriore di serie. La Golf GTI Performance costa 34.000 euro, la Golf R 45.900 euro.