6 marzo 2017 Volkswagen, in arrivo la nuova Golf 2017

Questa è la settimana del Salone di Ginevra, il punto di riferimento per le novità auto in Europa. Ma se il “nuovo” attrae sempre, il “vecchio” continua da ammaliare, perché rassicurante, fedele, conosciuto. Lʼesempio più evidente è Volkswagen Golf, best-seller di sempre in Europa, anche nel 2016 e nel primo bimestre di questʼanno. Unʼauto immarcescibile, che pure si è rifatta un poʼ il trucco con lʼedizione 2017 che arriva in questi giorni nelle concessionarie italiane.

Evergreen per eccellenza dellʼauto europea, la Golf è da 40 anni sulla cresta dellʼonda. Il modello 2017 svela una quantità e qualità dei contenuti di serie da mettere allʼangolo tutta la concorrenza (folta!) del segmento C. Basti pensare che il primo allestimento della gamma ‒ Trendline ‒ vanta di serie le luci diurne e i gruppi ottici posteriori a LED, 7 airbag compreso quello per le ginocchia del guidatore, il controllo di stabilità ESC valido anche per il rimorchio e con assistente di controsterzata, il Sistema di frenata anti collisione multipla, il differenziale elettronico XDS. E ancora la spia della pressione pneumatici, quella che rileva il grado di stanchezza del guidatore, il freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold e il servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità.

E siamo soltanto al primo livello dei 6 a listino: Business, Sport, Highline, Executive e GTD sono ulteriormente ricchi! Senza dimenticare che tutte le motorizzazioni hanno il sistema start/stop con recupero dell’energia in frenata. Motori appunto: lʼofferta è centrata molto sui nuovi turbo benzina, anche di cilindrata 1.000, per potenze di 85 e 110 CV, il primo con cambio manuale a 5 marce e il secondo a 6 oppure col doppia frizione DSG a 7 rapporti. Poi ci sono il 1.4 TSI da 125 CV e il 1.5 TSI da 150 CV. Non mancano i TDI a gasolio, con unʼarticolata gamma da 90, 115, 150 fino a 184 CV, e poi cʼè la versione TGI turbo benzina e metano da 110 CV.

Piccola chicca di design: i retrovisori esterni sono regolabili e riscaldabili elettricamente. I prezzi della nuova Volkswagen Golf 2017 partono da 20.150 euro per la gamma a benzina (1.0 TSI 85 CV Trendline), mentre i prezzi base dellʼofferta diesel e di quella a metano sono identici: 23.050 euro.