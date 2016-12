Volkswagen Golf, leader da sempre

Il mito della Golf non sembra tramontare mai. In Europa è ancora lʼauto più venduta, nei primi 9 mesi del 2016 sono stati 382.000 gli europei che lʼhanno comprata , e il gap con la seconda ‒ la Polo, unʼaltra Volkswagen ‒ è di ben 150 mila unità! Renault Clio, Ford Fiesta e Opel Corsa completano la top five, con distanze ancora maggiori.

Ma qual è il segreto di tanto successo? Lungo ben 42 anni? Forse che la Golf sa rinnovarsi, sempre, e reinventarsi anche. Come la nuova versione elettrica e-Golf vista in questi giorni al Salone di Los Angeles e che andrà in produzione a Dresda dallʼaprile 2017. Una Golf elettrica con autonomia di marcia aumentata fino a 300 km e quindi molto versatile. Quanto ai modelli classici, Volkswagen ha messo a puntino la nuova Golf 2017, restyling zeppo di contenuti per le carrozzerie a 3 e 5 porte, ma anche per la SW Golf Variant e la sportiva Golf GTI, ancora più dinamica coi suoi 230 CV della versione base e 245 della GTI Performance. In attesa della nuova generazione, e sarà lʼottava, che sarà lanciata nel 2020.