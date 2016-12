A Padova per i 40 anni della Golf GTI

La Golf GTI nacque nel 1976, soltanto due anni dopo lʼesordio di uno dei modelli di maggior successo nella storia dellʼautomobile: la Golf. Volkswagen pensò di produrne una serie limitata di 5.000 esemplari, non immaginava che unʼauto popolare come la sua media di segmento C potesse avere una facoltosa clientela sportiva. E invece, recita un adagio, se vuoi perdere fai una previsione… Nelle 7 generazioni della Golf non è mai mancata una versione GTI, e ne sono state vendute più di due milioni in 40 anni, 200 mila soltanto in Italia. E così ad Auto e Moto d’Epoca di Padova, Volkswagen ha riservato un intero stand (padiglione 4) al mito della Golf GTI. E per i partecipanti al raduno di Prato della Valle è previsto lʼingresso gratis al salone.