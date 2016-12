La festa per i 40 anni della Golf GTI

Volkswagen celebra i 40 anni della Golf GTI e lo fa nella suggestiva cornice del Worthersee Meeting , a Reifnitz in Austria. Lʼappuntamento sullo splendido lago della Carinzia è per il prossimo 4 maggio, e per lʼoccasione Volkswagen presenterà la Golf GTI Clubsport S , una serie speciale di grande esuberanza sportiva.

Al Worthersee Meeting, che questʼanno celebra lʼedizione numero 35, saranno presenti tutte le sette generazioni di Golf GTI. Una vettura nata in sordina nel 1976, con unʼedizione limitata a soli 5.000 esemplari, quasi per gioco, per sperimentare le potenzialità di una vettura che nessuno, allʼepoca, avrebbe immaginato così longeva. Va ricordato che la Golf è ancora lʼauto più venduta in Europa, dati confermati nel 2015 e nel primo trimestre del 2016, e tutte le generazioni della best-seller hanno avuto una versione top di gamma GTI, per un totale di due milioni di Golf GTI vendute.