A Padova il 33° Salone dʼauto e moto dʼepoca

Che sia in buona salute lo dimostrano i numeri: il Salone delle auto e moto dʼepoca di Padova è alla 33° edizione ed è oggi il più importante del settore in Italia. Con 16 marchi auto internazionali, 4.000 modelli in vendita e unʼesposizione di oltre 500 moto storiche, lʼedizione 2016 del Salone padovano si conferma un appuntamento imperdibile, da oggi e fino a domenica 23 ottobre.