Volkswagen Golf GTI Clubsport S

Eccola la Golf GTI Clubsport S , lʼultima delle serie speciali nella gamma della best-seller Volkswagen e, soprattutto, la più potente versione della Golf GTI mai realizzata. Capace di battere un significativo primato al Nurburgring: 7 minuti 49 secondi e 21 centesimi sul giro , nuovo record per vetture di serie a trazione anteriore. Volkswagen gonfia il petto e promette di costruire 400 esemplari di questa Golf GTI Clubsport S.

La premiere della vettura è avvenuta nel celebre raduno del Worthersee Meeting, in Austria. Con i suoi 310 CV di potenza e 380 Nm di coppia massima (costante tra i 1.700 e i 5.300 giri), la nuova Golf GTI Clubsport S è la versione più potente di sempre nella storia della Golf GTI, e sono ormai 40 anni che esiste! Nacque quasi per gioco, una sorta di prova, ma quelle 5 mila unità iniziali sono diventate milioni! La nuova versione Clubsport S monta un rielaboratissimo due litri turbo benzina, che supera di netto la potenza della precedente Golf GTI Clubsport (265 CV, che salgono temporaneamente a 290 con la funzione overboost) e permette unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi.