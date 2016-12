Lamborghini Centenario, fantasia al potere

Tra reale e virtuale, verità e illusione, cʼè Lamborghini Centenario . Unʼauto fantastica, una sports car estrema che la Casa di SantʼAgata Bolognese produrrà in soli 40 esemplari ‒ 20 coupé e 20 roadster ‒ per rendere omaggio ai 100 anni dalla nascita di Ferruccio Lamborghini , il fondatore dellʼazienda, che amava le auto, i motori e i tori.

Un altro omaggio arriva da Los Angeles, dove la Lamborghini Centenario coupé è stata scelta per la copertina del gioco Forza Horizon 3, il più emozionante simulatore di corse multipiattaforma di ultima generazione. E qui entra in gioco il virtuale del videogame insieme alla realtà dellʼauto bella e potente della Casa emiliana, dotata di un sistema di trazione integrale permanente che include le ruote posteriori sterzanti. Il motore V12 aspirato da 770 CV della Lamborghini Centenario permette unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, per una velocità massima di 350 km/h. La monoscocca in fibra di carbonio, la leggerezza e lʼaerodinamica della vettura permettono di arrivare da ferma ai 300 orari in meno di 24 secondi!