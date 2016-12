R8, la supercar Audi si rinnova

La seconda generazione di Audi R8 si presenta con nuovi paraurti anteriore e posteriore, che integrano grandi prese dʼaria in nero antracite lucido, mentre lʼimpianto di scarico ha ora due terminali trapezoidali a doppia sezione. Lo spoiler fuoriesce in automatico in funzione della velocità, ma sulla più potente versione plus cʼè un alettone posteriore fisso in carbonio lucido che migliora la deportanza sull'assale posteriore. Il V10 aspirato a iniezione diretta della nuova Audi R8 conferma la cilindrata di 5,2 litri ma i livelli di potenza ‒ 540 e 610 CV ‒ sono superiori al precedente modello. Nel caso della nuova Audi R8 plus da 610 CV cʼè un incremento di buoni 50 CV, e le prestazioni sono entusiasmanti: 330 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 in 3,2 secondi! Per completare lo scatto da 0 a 200 km/h, servono meno di 10 secondi.