Nuova Audi R8, il motore è solo V10

Il motore della nuova Audi R8 è esclusivamente il V10 aspirato a iniezione diretta. La cilindrata resta di 5,2 litri ma i livelli di potenza ‒ 540 e 610 CV ‒ sono superiori al precedente modello. Nel caso della nuova Audi R8 plus da 610 CV cʼè un incremento di buoni 50 CV, e le prestazioni sono entusiasmanti: 330 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 in 3,2 secondi! Servono meno di 10 secondi per completare lo scatto da 0 a 200 km/h. Il motore V10 adotta poi il sistema Start&Stop e la tecnologia cylinder-on-demand, che dimezza lʼuso dei cilindri quando le condizioni della strada non richiedono lʼintera esuberanza del 10 cilindri, limitando così i consumi del 10% rispetto a prima. Il cambio è a doppia frizione e 7 rapporti e la trazione integrale trasmette fino al 100% della coppia ad uno soltanto dei due assi.