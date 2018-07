27 luglio 2018 07:55 Porsche Macan, restyling in chiave hi-tech Un Suv col volante sportivo GT della 911

Prima la Cina! Il motto sovranista tanto di moda di questi tempi, lanciato da Trump per gli Usa e copiato poi ovunque, sbarca nel mondo dellʼauto. Solo che a dire “prima la Cina” non è lʼultimo dei populisti atterrato oltre la Grande Muraglia, bensì unʼazienda e occidentale per giunta: Porsche. Che in Cina ha presentato e lancerà in anteprima il nuovo Macan. Solo in seguito il Suv medio arriverà in Europa e America.

Segno dei tempi: il grande Paese asiatico è il primo mercato automobilistico del mondo, il primo produttore e anche per Porsche è molto importante. Il Suv peraltro si presta molto bene a questo mercato, giovane come sono giovani i Suv Porsche, nel caso di Macan rivisto in chiave più moderna e sportiva. Dopo 350 mila unità vendite nel mondo in meno di 5 anni (100 mila in Cina), Macan subisce un deciso maquillage estetico, fatto di luci anteriori a LED e di una inedita fascia 3D delle luci posteriori, sempre a LED. Belle anche le luci di stop a 4 punti, mentre la griglia anteriore risulta più larga e di maggior spessore. Debuttano anche 4 nuovi colori di carrozzeria, tra cui Miami Blue e Mamba Green Metallic.