Porsche presenta Taycan, la prima sportiva elettrica

Eccola, si chiama Taycan ed è la prima Porsche interamente elettrica della produzione di serie . Debutterà nel 2019 ed è una berlina sportiva 4 porte che prende le mosse dal prototipo Mission E . In sinergia col gruppo Volkswagen, Porsche farà grandi sforzi nei prossimi anni per avviare allʼalimentazione elettrica la produzione e il mercato tedeschi.

Evoluzione moderna e stilizzata della Panamera, da cui si discosta esteticamente in moltissimi particolari, Porsche Taycan promette di fare circa 500 chilometri con le batterie cariche. Unʼautonomia di marcia che sdogana lʼalimentazione elettrica dal “paletto” della scarsa autonomia. La propulsione è affidata a due motori sincroni a magneti permanenti, che insieme sviluppano una potenza di oltre 600 CV, per prestazioni degne del nome Porsche: lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h si compie in appena 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 12 secondi. Il nome Taycan significa “puledro vivace” e richiama lo stemma della Porsche datato 1952.