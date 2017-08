9 luglio 2017 08:00 Porsche 911, in arrivo le versioni più potenti Lʼaccessorio cult è lʼorologio esclusivo

Quanto possa essere sportiva e dinamica una Porsche lo dice un numero magico: 911. Quasi un algoritmo, che spiega subito di che pasta siano fatte le più “vere” di tutte le Porsche. Soprattutto quando si presentano con gli abiti super esclusivi della serie speciale, come le ultime 911 Turbo S Exclusive Series e 911 GT2 RS. In pratica, le versioni più potenti di sempre della gamma 911.

Tante le cose tecniche in comune e persino lʼaccessorio regalo in perfetta armonia: un cronografo per la 911 Turbo S Exclusive Series e un orologio esclusivo per il cliente della GT2 RS. La prima vettura è una serie limitata di 500 esemplari, il cui motore boxer 6 cilindri di 3,8 litri eroga 607 CV di potenza. In pratica sono oltre 100 cavalli in più della 911 GT3. La GT2 RS fa ancora meglio e diventa la 911 più veloce di sempre, perché lo stesso propulsore è stato potenziato fino ai 700 CV, e con 750 Nm di coppia massima è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi (ma la Exclusive Series ne impiega 2,9).

Il cambio a doppia frizione e 7 rapporti asseconda lʼindole sportiva delle due super 911, perché non interrompe la trasmissione di potenza nel passaggio alle marce superiori. La Turbo S Exclusive Series monta di serie cerchi da 20 pollici e ha il cofano anteriore, il tetto e le minigonne laterali in carbonio. La vista posteriore mette in mostra il grande alettone ‒ Aerokit Turbo ‒ e le prese dʼaria in carbonio, con l’impianto di scarico a quattro uscite e due doppi terminali in acciaio. Allʼinterno i sedili sportivi hanno regolazione a 18 vie e sono rivestiti in pelle forata nera e, a contrasto, le cuciture sono in colore giallo oro. Sul mercato italiano la 911 Turbo S Exclusive Series costa a partire da 268 mila Euro.