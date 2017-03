Porsche nuova 911 GT3 con retrotreno sterzante

Una vera auto da corsa, soltanto omologata per la strada e col telaio ridisegnato per accogliere lʼasse posteriore sterzante e abbassare lʼassetto di circa 25 mm rispetto alla 911 Carrera S. La nuova sportiva Porsche monta un possente motore boxer 4.0 aspirato, che sviluppa lʼimpressionante potenza di 500 CV. Praticamente lo stesso adottato nelle competizioni sportive dalla 911 GT3 Cup. Il cambio a doppia frizione e 7 rapporti è stato studiato appositamente per la GT3 e favorisce unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e una velocità massima di 320 orari. A richiesta è anche disponibile un cambio manuale a 6 marce, un poʼ più lento in accelerazione ma che garantisce un feeling di guida puramente sportivo.