Porsche 911, il mito al traguardo del milione

La Porsche 911, o semplicemente la Carrera come anche è più nota in molti mercati, non è mai uscita di produzione da allora a oggi. Certo le generazioni di prodotto si sono succedute in 54 anni, eppure quello stile originario è rimasto così forte, così identitario, così unico che la Casa di Stoccarda ha deciso di renderlo eterno. Oggi chiunque saprebbe riconoscere una Porsche a chilometri di distanza. La qualità dei modelli 911 ‒ tanti oramai quelli che ne hanno composto la gamma ‒ è straordinaria, tanto che oltre il 70% di tutte le Porsche 911 costruite finora può ancora circolare. E la storia continua, lo scorso anni la vettura è stata venduta in 32.365 unità. Nel corso della sua lunga storia sportiva, Porsche ha conquistato qualcosa come 30.000 vittorie in gara, la metà delle quali con una 911.