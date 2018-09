17 settembre 2018 08:50 Nuovo Cherokee, il Suv giusto per le ambizioni Jeep Contenuti top e prezzi di listino che scendono

Il restyling è leggero, dal punto di vista estetico, ma il nuovo Jeep Cherokee si presenta comunque più moderno e con un design fedele al family feeling Jeep. Di certo è più performante con i nuovi motori e più tecnologica, sempre super accessoriata. Dal know-how Fiat arriva lʼUConnect con predisposizione Apple Car Play e Android Auto, proposto di serie.

Il look di Cherokee subisce lievi ritocchi al cofano motore e al portellone, dove adotta ora nuovi gruppi ottici posteriori con una sottile cornice di luci a Led rosse. Se gli interni sono sempre raffinati ed eleganti, con finiture Piano Black e Satin Chrome, sorprende la nuova vena funzionale del Suv medio Jeep, dotato ora di un vano bagagli ampliato di 70 litri. Spicca la nuova tasca portaoggetti anteriore, ingrandita per facilitare lʼaccesso alla porta USB e lʼappoggio dei vari device. Sul livello Longitude cʼè lʼimpianto audio premium con 9 altoparlanti e subwoofer, i sedili in pelle e tanta tecnologia di sicurezza, dal Forward Collision Warning ai vari sensori in caso di superamento della corsia di marcia, di visibilità dellʼangolo cieco. Il top sono la telecamera posteriore ParkView e lʼActive Speed Limiter.

Una dotazione di primʼordine, nonostante Cherokee non sia il modello più grande della gamma Jeep. Serve però a definire le ambizioni del brand, uno di quelli più in forma del mercato mondiale: +300% le vendite globali in 15 anni circa. Unʼascesa voluta dal compianto Sergio Marchionne e portata avanti da Mike Manley, chiamato a sostituire lo scomparso A.D. italo-canadese alla guida di FCA.

Al lancio la nuova Jeep Cherokee è offerta a partire da 36.200 euro (anziché i 43.000 euro di listino) per la versione Longitude 2.2 Diesel 195 CV a trazione posteriore e cambio automatico a 9 rapporti. E con FCA Bank è disponibile a 200 euro al mese per 3 anni, dopodiché si può decidere se tenerla, cambiarla o restituirla senza penali e con valore garantito. Per la versione 4x4 Trailhawk bisogna attendere il 2019.