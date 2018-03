18 marzo 2018 07:50 Jeep a Ginevra con i nuovi Cherokee e Wrangler Il look autentico delle Jeep più evergreen

La presenza del gruppo FCA allʼ88° Salone di Ginevra è stata indubbiamente importante. I marchi italiani si sono fatti valere, ma non meno incisiva è stata lʼala americana del gruppo, che col marchio Jeep produce, in realtà, modelli globali adatti a tutti i mercati. I nuovi modelli 2019 di Cherokee e Wrangler hanno estimatori su entrambe le sponde dellʼAtlantico, e per Jeep il salone svizzero non è meno importante del Naias di Detroit.

Nuovi Cherokee e Wrangler Ufficio stampa 1 di 32 Ufficio stampa 2 di 32 Ufficio stampa 3 di 32 Ufficio stampa 4 di 32 Ufficio stampa 5 di 32 Ufficio stampa 6 di 32 Ufficio stampa 7 di 32 Ufficio stampa 8 di 32 Ufficio stampa 9 di 32 Ufficio stampa 10 di 32 Ufficio stampa 11 di 32 Ufficio stampa 12 di 32 Ufficio stampa 13 di 32 Ufficio stampa 14 di 32 Ufficio stampa 15 di 32 Ufficio stampa 16 di 32 Ufficio stampa 17 di 32 Ufficio stampa 18 di 32 Ufficio stampa 19 di 32 Ufficio stampa 20 di 32 Ufficio stampa 21 di 32 Ufficio stampa 22 di 32 Ufficio stampa 23 di 32 Ufficio stampa 24 di 32 Ufficio stampa 25 di 32 Ufficio stampa 26 di 32 Ufficio stampa 27 di 32 Ufficio stampa 28 di 32 Ufficio stampa 29 di 32 Ufficio stampa 30 di 32 Ufficio stampa 31 di 32 Ufficio stampa 32 di 32 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I due nuovi Cherokee e Wrangler sono forse i modelli col design più autenticamente Jeep. Di Wrangler si può persino dire che derivi direttamente dal primo Willys degli anni 40, la furgonetta militare 4x4 che abbiamo imparato a conoscere nei film di guerra e che, dal 1945, si trasformò in un veicolo da strada. Cherokee invece è stato il primo vero Suv del brand, quello con un look meno fuoristradistico e un assetto più da grande berlina. Da lui hanno preso le mosse tutti gli altri Suv Jeep, grandi e piccoli, come Compass, rinnovato lo scorso anno, e Grand Cherokee.

Messi da parte i richiami al passato, tutto il resto delle due nuove Jeep è moderno e innovativo: cʼè il sistema Uconnect di ultima generazione, con schermi tattili fino a 8,4 pollici e lʼintegrazione coi sistemi Apple CarPlay e Android Auto. E per la sicurezza tutta lʼelettronica attiva che previene gli incidenti frontali e che gestisce frenate, manovre dʼemergenza e rispetto della distanza e della traiettoria di marcia. Quanto a comfort, si fa un bel balzo in avanti: Cherokee 2019 dispone, a richiesta, di eleganti finiture Piano Black e Satin, mentre il comando del freno di stazionamento elettrico è stato posizionato accanto alla cornice del cambio, risultando più facile da raggiungere.