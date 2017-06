Arriva in Italia il nuovo Jeep Compass

La nuova Jeep Compass arriva sul mercato italiano . Partono infatti in questi giorni gli ordini per il Suv medio del brand americano, completamente rinnovato rispetto al vecchio modello e con un bel design dinamico che segue gli ultimi dettami di stile di Jeep, con citazioni evidenti dei nuovi Cherokee e Grand Cherokee.

Più di qualsiasi Suv di segmento C e in sintonia con la storia del marchio Jeep, nuovo Compass si rivela un fuoristrada autentico, con le robuste qualità di marcia che contraddistinguono la Casa americana. In Italia la nuova Compass è proposta con una motorizzazione benzina 1.4 MultiAir da 140 CV e due a gasolio 1.6 Multijet da 120 CV e 2.0 Multijet da 140 CV o 170 CV. Tutte abbinate al cambio manuale a 6 marce e alla trazione anteriore, ma nel caso del 2.0 turbodiesel anche con il cambio automatico a 9 marce e trazione integrale. Tre gli allestimenti a disposizione: Sport, Longitude e Limited, ma gli equipaggiamenti standard sono innumerevoli fin dal primo livello. Prezzi a partire dai 25.000 euro.