Jeep presenta un Compass tutto nuovo

Jeep sbarca a Ginevra con un modello “tagliato” per il mercato europeo: Compass . Un Suv medio di segmento C premium, completamente diverso dal vecchio modello che portava lo stesso nome. Al Salone sono poi esposte molte serie speciali dei 4x4 Jeep e la gamma Trailhawk al completo , inclusa una versione di vertice Trailhawk dello stesso Compass.

Nuova Jeep Compass è lʼerede di una tradizione offroad che ha reso il nome Jeep sinonimo di 4x4, rappresentativo di unʼintera categoria di veicoli. Lo scorso anno per la Casa americana del gruppo FCA è stato un anno dʼoro in Europa, il migliore di sempre con 105 mila veicoli venduti (+19% sul 2015), unʼannata perfetta per festeggiare i 75 anni del brand. Nuovo Compass ha un look da elegante Suv compatto, ma le sue doti in fuoristrada sono impeccabili e lo dimostrano le 17 combinazioni di motore, trasmissione e trazione della gamma.