3 agosto 2018 09:35 Viaggiare con bimbi e animali al seguito Da Bruxelles nuove norme sulle sedute per bambini

Sedute con rialzo al posto del seggiolino? Sì, se il bambino è alto più di 125 cm e pesa almeno 36 chili, altrimenti occorre lo schienalino. Ma lʼobbligo riguarda soltanto i produttori di accessori auto e non anche gli automobilisti. In pratica, chi ha già comprato una seduta rialzata priva di schienalino (se ne trovano a 10 euro in tutti i supermercati) non dovrà temere di incorrere in sanzioni.

Vacanze, superare lo stress da bagagli in macchina Dal Web 1 di 12 Dal Web 2 di 12 Dal Web 3 di 12 Dal Web 4 di 12 Dal Web 5 di 12 Dal Web 6 di 12 Dal Web 7 di 12 Dal Web 8 di 12 Dal Web 9 di 12 Dal Web 10 di 12 Dal Web 11 di 12 Dal Web 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Per molte famiglie che hanno già acquistato le sedute senza schienalino (o perché le avevano da figli precedenti) è una rassicurazione, riferita dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Toninelli allʼAnsa. I produttori, invece, dovranno attenersi al Regolamento ECE/ONU numero 129 e mettere in commercio i nuovi rialzi per bambini alti da 125 a 150 cm con il supporto schiena adeguato. Ovvio che un genitore, se si sente più sicuro, può acquistare il nuovo seggiolino a norma UE. Lʼobbligo del seggiolino persiste per tutti i bambini fino a 12 anni e 150 cm di altezza, perché è con la seduta rialzata che la cintura di sicurezza si combina meglio al fisico del passeggero.

Capitolo Pets. È bello farsi accompagnare anche in vacanza dal proprio amico a quattro zampe, ma è bene sapere che il Codice della Strada vieta di trasportare in auto più di un animale domestico. Chi ne ha più di uno? Può portarli in auto purché nellʼapposito trasportino o in gabbia e nel vano posteriore separato da unʼapposita rete. Il perché del trasportino e della rete è giustificato dalla sicurezza: un animale di una certa taglia potrebbe diventare un pericoloso proiettile in caso di impatto violento del veicolo. Le imbragature che si legano alle cinture di sicurezza non sono invece previste dal Codice, pertanto sono soltanto “tollerate” per gli animali di taglia piccola e media.