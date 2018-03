Test ride gratuiti con gli Aprilia Days

Una settimana nel segno di Aprilia. Partono infatti lunedì prossimo 5 marzo e andranno avanti fino a domenica 11 gli Aprilia Days , un lungo porte aperte per scoprire le novità e le promozioni che coinvolgono lʼintera gamma della Casa di Noale. Promozioni che saranno poi valide per tutto il mese di marzo.

Nella prima settimana ci sarà anche la concomitanza con Motodays, lʼevento dedicato alle due ruote che si svolge a Roma. Tra le occasioni imperdibili degli Aprilia Days ci sono le superbike Aprilia con motore V4 di 65°, cioè la RSV4 e la Tuono V4 1100, per le quali è offerto gratis lo scarico slip-on Akrapovic con silenziatore in titanio e omologazione per lʼuso stradale. Invece le nuove e maneggevoli bicilindriche di 900 cc ‒ la versatile Shiver 900 e la fun bike Dorsoduro 900 ‒ beneficiano di unʼestensione della garanzia di 2 anni, compresa nel prezzo di acquisto. Va anche detto che nel corso degli Aprilia Days, e delle concessionarie che partecipano allʼiniziativa, sarà possibile guidare in prova le moto.