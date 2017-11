19 agosto 2017 09:20 Aprilia nuove Dorsoduro e Shiver 900 Crescono la cilindrata, la potenza e lʼemozione di guida

Lʼupgrade è di quelli che lasciano il segno. Aprilia non rinnova soltanto cilindrata e prestazioni dei suoi modelli Dorsoduro e Shiver, ma gli dona una personalità nuova e fortissima, da best in class tra le supermotard (la Dorsoduro) e le naked (Shiver). Traction Control e ABS entrano nella dotazione di serie di entrambe le moto.

Sia la Dorsoduro che la Shiver montano ora il bicilindrico a V di 90° Euro 4 con cubatura superiore, 900 cc contro i 750 dei modelli lanciati nel 2008. Il picco di potenza sale a 95 CV a 8.750 giri al minuto, e soprattutto la coppia massima di 90 Nm esalta le doti di scatto e ripresa delle due moto. Le due Aprilia dispongono di un nuovo sistema di acceleratore elettronico full Ride-by-wire, completamente integrato nella manopola del gas. Tre le modalità di marcia: Sport, Touring e Rain, questʼultima depotenziata a 70 CV. Si rinnova anche la ciclistica, con una nuova e più leggera forcella anteriore Kayaba.

La “motardona” Aprilia Dorsoduro 900 è la classica fun bike con stile essenziale, minimalista. Le strutture tecniche a vista fanno parte del design ed esaltano il look sportivo della moto, basti dare uno sguardo al paramani sul manubrio e allʼergonomia della sella sportiva, lunga e piatta. Il codino snello e sinuoso resta rappresentativo della moto e accoglie i terminali di scarico sdoppiati. Il design da naked di Aprilia Shiver 900 non nasconde lʼindole anticonformista della moto, il cui look si distingue per le prese d’aria laterali che abbracciano il frontale e per il caratteristico retrotreno compatto con gli scarichi sotto la sella. Molto bello il contrasto di colori tra il rosso di telaio, molla dell’ammortizzatore e coperchi teste dei cilindri e le tre tinte del resto: Bianco, Argento e Verde.

Upgrade molto utile è il display a tecnologia TFT con schermo da 4,3 pollici (lo stesso di Aprilia RSV4 e Tuono V4 1100), che assicura una perfetta leggibilità delle informazioni. Chiudiamo con i prezzi: la nuova Dorsoduro 900 costa 9.740 Euro, la naked Shiver 900 costa a partire da 8.590 Euro. Entrambe sono disponibili anche in versione depotenziata a 35 kW (48 CV, in pratica la metà delle versioni normali), sviluppate per consentirne la guida ai motociclisti neopatentati.