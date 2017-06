Aprilia Tuono V4 1100 MY 2017, la supernaked

Sospensioni e freni da competizione, ma il look “nudo” della Aprilia Tuono 1100 concede al mondo delle corse anche semi-carenature, colori e grafiche. La naked più veloce di sempre ‒ 175 CV di potenza ‒ si fa breccia nella gamma sportiva 2017 di Aprilia. Una moto che deriva in molte cose dalla RSV4, sette volte campione del mondo Superbike , il campionato che questʼanno celebra le sue 30 edizioni.

La nuova Aprilia Tuono V4 1100 Model Year 2017 raggiunge prestazioni eccezionali grazie al motore 4 cilindri di sconfinata potenza, che ottiene adesso lʼomologazione Euro 4. A questo è abbinato il sofisticato cambio elettronico Quick Shift , che permette di anticipare i tempi di accensione e favorire cambiate rapidissime, senza chiudere il gas e senza usare la frizione. Lʼelettronica è senza dubbio il banco di prova più caratterizzante della nuova Aprilia Tuono 1100: la supernaked di Noale dispone, infatti, di un raffinato pacchetto di controlli dinamici APRC (Aprilia Performance Ride Control), che include il Cornering ABS e il Cruise Control , ma anche il Pit Limiter e la funzione Launch Control per chi pensa di farsi qualche giro con la moto in pista.

Nel pacchetto APRC di elettronica attiva sono inclusi anche lʼAprilia Traction Control, calibrato secondo 8 livelli dʼintervento (tre per la versione priva del pacchetto APRC) e in base alle condizioni del manto stradale. Una moto che ha ispirato i vertici Aprilia a costituire una gamma attorno alla sua naked sportiva, e lo dimostra lʼultima arrivata, la piccola “streetfighter” Tuono 125. A listino la nuova Tuono 1100 è proposta in due versioni: la RR costa 15.790 euro, la Factory con livrea da gara 18.190 euro.