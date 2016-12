Le baby terribili Aprilia: RS 125 e Tuono 125

Nata in pista, Aprilia RS 125 è più di una moto sportiva nella categoria delle ottavo di litro. Esprime grinta, dinamicità e prestazioni a livello di una superbike. Il modello 2017 mette in mostra il telaio in alluminio con sospensioni racing, freni a disco da 330 mm di diametro davanti e 220 mm dietro con ABS Bosch, un motore monocilindrico 4 tempi 4 valvole a iniezione elettronica e ora Euro 4. Il design sʼispira a quello della RSV4 e come questa ha il triplo faro anteriore. Il codino filante quasi scompare nelle linee di fuga, raccordato col fanale posteriore a LED. La nuova RS 125 è disponibile in due livree: Silver Speed e Black Speed, con il tricolore italico che campeggia sul serbatoio.