Piaggio gioca la carta young di Aprilia Tuono 125

Sono tante le proposte che il gruppo Piaggio porta al salone Intermot di Colonia , ma su tutte spiccano le novità Aprilia . Premiere assoluta per la Tuono 125 , mentre si rinnova la grande Tuono 1100 . Ritocchi anche per la RS 125 , al traguardo dei 25 anni di carriera, e per RSV4. Moto Guzzi presenta la Audace Carbon , e mai nome fu più indicato, mentre Vespa porta in Germania le motorizzazioni 125 e 150 i-Get .

Aprilia dicevamo, e la grande sorpresa della nuova Tuono 125, una streetfighter pensata per i centauri più giovani. Il telaio è in alluminio e la linea segue la stessa dinamicità della Tuono V4 1100, col cupolino e gruppo ottico anteriore che citano la sorella maggiore. Il motore è un moderno monocilindrico di 125 cc, 4 Tempi e 4 valvole a iniezione elettronica, raffreddato a liquido. Anima racing per la nuova RS 125 Model Year 2017, una piccola superbike con la carena filante, il telaio in alluminio e una componentistica che deriva in molti particolari dalla RSV4. Questʼultima è stata affinata sotto molteplici punti di vista: elettronica, sospensioni, freni, e il motore 4 cilindri da 201 CV è ora conforme alla normativa Euro 4. Di serie le Aprilia RSV4 RR e RF adottano il Cornering ABS multimappa sviluppato in collaborazione con Bosch.