Motori i-Get su Vespa Primavera e Vespa Sprint

Rispettoso dello standard Euro 4 , il nuovo propulsore Piaggio i-Get è proposto sia per la cilindrata 125 che 150 . Si tratta di due moderni 4 tempi raffreddati ad aria e dotati di iniezione elettronica e distribuzione a 3 valvole, che riducono i consumi e assicurano una guida fluida in ogni condizione. Ideali quindi nella guida cittadina, fatta di frequenti stop-and-go. L’erogazione di potenza e coppia raggiunge livelli di regolarità e affidabilità più elevati, e anche la silenziosità ne beneficia. Il 125 i-Get sviluppa una potenza di 7,9 kW (circa 11 CV), mentre il 150 quella di 9,5 kW (circa 13 CV). Il risultato è che con un litro di benzina il 125 i-Get percorre fino a 45,5 km e il 150 ben 41 chilometri.

Le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint hanno anche un profilo curato, per i dettagli e i contenuti che propongono. L’allestimento comprende l’utilissima presa USB, situata all’interno del cassetto, e lʼABS è di serie su tutte le versioni. Grazie al serbatoio da 8 litri, i due scooter vantano un’autonomia di marcia di 364 km la versione 125 e 328 km la 150. Quattro i colori disponibili per Vespa Primavera: Rosso Dragon con sella beige; Nero Vulcano con sella rossa; Blu Midnight con sella beige e Montebianco con sella rossa. Il modello è disponibile anche nella variante Touring, con portapacchi anteriore e portapacchi posteriore, cupolino e in più lʼesclusiva tinta Marrone Crete Senesi. Vespa Primavera i-Get è in vendita a 4.270 euro per la versione 125 e 4.470 Euro per la 150.