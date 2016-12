Vespa, 70 anni tra successi, cinema e mito

Nel primo anno di produzione ‒ il 1946 appunto ‒ furono costruite 2.484 Vespa , col motore di 98 centimetri cubici. Due le versioni: normale e lusso, che costavano rispettivamente 55.000 e 61.000 lire . Inflazione galoppante a parte, fenomeno che lʼItalia si porterà dietro per decenni, non era tutto sommato una cifra impossibile e il successo della versione lusso ‒ con il contachilometri, la stampella laterale e gli pneumatici con fianco bianco ‒ fece intuire che di Vespa se ne potevano produrre tante versioni e tante serie speciali. Un anno dopo Piaggio vendette 10.535 Vespa e nel 1948 arrivò a 20 mila, fino alle 175 mila del 1951 . Ma nel frattempo la Vespa divenne un fenomeno internazionale e Piaggio iniziò a produrla anche in Germania.

Lʼamore per la Vespa trovò negli anni 50 un cemento di quelli che durano: il cinema. Il coup de foudre con la settima arte lo diede “Vacanze Romane”, con la meravigliosa coppia Audrey Hepburn e Gregory Peck, e poi è continuato in tantissime altre pellicole. Bellissimo lʼepisodio a lei dedicato in “Caro Diario” di Nanni Moretti. E poi la crisi, comʼè inevitabile dopo tanti anni, e il declino fino alle 58.000 unità prodotte nel 2004. Ma la ripresa non è stata meno spettacolare del boom degli esordi, tanto che già nel 2006 Vespa è tornata sopra le 100 mila unità, per arrivare a 170.000 lo scorso anno. Un mito, con stabilimenti in Italia, India e Vietnam, venduto in 70 anni in oltre 18 milioni di unità.