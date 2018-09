La festa Moto Guzzi con molte sorprese nella torta

Prima di tutto sarà possibile vedere, per la prima volta in Italia, la nuova V7 III Limited , ma con lei ci sono pure la inedita V85 TT , prima Classic Enduro dedicata al turismo, e la V9 Bobber Sport in anteprima mondiale. Col suo sellino monoposto, questʼultima è una special dal carattere sportivo, che monta sospensioni posteriori Ohlins , terminali di scarico sportivi e una grafica opaca bicolore, da vera custom sport. Punto dʼincontro per i test ride gratuiti sarà il Moto Guzzi Village , dove si raccoglieranno anche le iscrizioni per le prove. Attesa anche per il Motoraduno internazionale “Città della Moto Guzzi”, un evento giunto alla 97° edizione e organizzato dal Comitato Motoraduno Internazionale.

Sarà invece prodotta in soli 500 esemplari, tutti numerati, la Moto Guzzi V7 III Limited, con le sue eleganti cromature e i raffinati materiali hi-tech, come la fibra di carbonio e l’alluminio. Spicca per effetto scenico il serbatoio cromato, “fasciato” sulla parte superiore da una cinghia in cuoio nero dal sapore vintage. Il tappo per il rifornimento con serratura è in alluminio ricavato dal pieno, così come il riser del manubrio, che riporta inciso al laser il numero di serie del modello. Per 15 fortunati lʼOpen House di Mandello sarà anche lʼoccasione di provare in anteprima la moto sulle strade che costeggiano il lago più bello del mondo. La prenotazione è possibile direttamente sul posto! Il prezzo della V7 III Limited è di 10.290 euro.