Moto Guzzi V7 III Limited, la special cromata

Lʼoccasione per svelarla è stata “ Wheels and Waves ”, uno degli eventi più esclusivi dellʼestate europea, che vede accorrere a Biarritz motociclisti di ogni marca e surfisti a caccia delle onde perfette, le più alte dʼEuropa. Uno di questi, il fortissimo Roberto D’Amico , ha affrontato le onde con il logo Moto Guzzi sulla propria tavola da surf. Un omaggio al “made in Italy” dʼeccellenza, che la Casa dellʼAquila ha voluto omaggiare con il reveal in anteprima della sua nuova special. Il motore bicilindrico di 750 cc è stato “vestito” con maggior eleganza, merito delle protezioni dei corpi farfallati in alluminio anodizzato nero

Moto Guzzi V7 III Limited sposa la classicità e l’eleganza delle cromature a materiali innovativi. I tanti particolari cromati si rifanno al mondo Classic più puro, a cominciare dal serbatoio “fasciato” sopra da una cinghia in cuoio nero. Dettagli sempre color nero qualificano poi lʼeleganza della moto, colorando le razze dei cerchi e la sella. La fibra di carbonio è stata usata per i parafanghi anteriore e posteriore e per i fianchetti laterali, mentre il tappo per il rifornimento con serratura è in alluminio ricavato dal pieno, così come il riser del manubrio che riporta inciso al laser il numero di serie del modello. La nuova Moto Guzzi V7 III Limited è già disponibile al prezzo di 10.290 Euro.