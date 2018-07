29 luglio 2018 07:20 Moto Guzzi rilancia lʼOpen House sul Lario Possibile provare la nuova V7 III Limited

Non si è ancora spenta lʼeco della World Ducati Week, la scorsa settimana sulla Riviera romagnola, che Moto Guzzi risponde con il classico Open House negli storici stabilimenti di Mandello del Lario. Un appuntamento irrinunciabile per i fan dell’Aquila, che hanno tutto il tempo di organizzarsi per il weekend del prossimo 7/9 settembre.

Il “Porte Aperte” è imperniato sul Moto Guzzi Village, dove sarà anche possibile prenotare i test ride gratuiti delle moto in gamma. Prima fra tutte la nuova V7 III Limited, serie speciale tutta cromata che abbiamo visto a Biarritz il mese scorso in occasione di “Wheels and Waves”. Una versione esclusiva che sarà realizzata in soli 500 esemplari numerati. A Mandello ci saranno ben 15 esemplari di questa special a disposizione dei test ride. La nuova Moto Guzzi V7 III Limited è già disponibile a listino al prezzo di 10.290 Euro.