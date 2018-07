World Ducati Week, 10° edizione da record

Tre giorni da record a Misano Adriatico per la World Ducati Week 2018 . Nonostante la pioggia della tarda mattinata di domenica, sono state 91.596 le presenze al grande happening Ducati, 10 mila in più rispetto allʼedizione 2016 (lʼevento si svolge ogni due anni), un +13% che fa della 10° edizione del WDW la più partecipata di sempre.

Un grande evento, fatto di passione per le moto di Borgo Panigale, ma anche di divertimento, di sport e di musica. La Riviera romagnola è la cornice ideale del WDW, che ha il suo magnete nel circuito internazionale “Marco Simoncelli”. I quasi 92 mila visitatori sono giunti per il 60% dallʼItalia e per il resto da 73 Paesi di 5 continenti, con lʼimmagine scolpita nella memoria dei due cinesi Ken Lu e Lv Fei che hanno percorso oltre 7.500 km in sella alla Multistrada 1200 Enduro per arrivare a Misano da Xinjiang. Per i presenti lʼoccasione di vedere la misteriosa “preview room”, allʼinterno della quale è stata esposta una segretissima novità Ducati della gamma 2019.