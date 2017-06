Il Clan Moto Guzzi sullo Stelvio il primo luglio

Sabato prossimo primo luglio si svolge il tradizionale raduno motociclistico Stelvio International , uno degli appuntamenti imperdibili dei centauri europei. Una salita infinita: 21,7 km per 36 tornanti , resa celebre da altre due ruote, quelle del ciclismo, ma amata anche dai motociclisti. Questʼanno un appuntamento speciale riguarderà Moto Guzzi e gli iscritti a “ The Clan ”, i possessori delle moto dellʼaquila.

Ai “guzzisti” lo Stelvio regalerà “The Clan Riding Practice” , un corso di perfezionamento su strada, teorico e pratico, che durerà lʼintera giornata. Per molti sarà la prima volta di una salita così impegnativa, ma anche lʼoccasione per mettere alla prova le tante discussioni avviate sui forum online di The Clan. Il training inizierà alle ore 9 del primo luglio presso lo stand ufficiale Moto Guzzi a Sondalo , e sarà svolto con esperti istruttori FMI ‒ la Federazione motociclistica italiana ‒ e con brevetto IGSS (Guida Dinamica Sicura su Strada). Dunque nessuna paura! A metà giornata ci sarà la pausa per il pranzo leggero e il rientro è previsto intorno alle ore 18.

“The Clan Riding Practice” è unʼiniziativa riservata ai soli possessori di Moto Guzzi titolari di tessera The Clan. La prenotazione è obbligatoria e va fatta via e-mail allʼindirizzo theclan@motoguzzi.com. Non è però la sola iniziativa pensata per il 41° Stelvio International: i guzzisti potranno prenotare presso lo stand della Casa lariana i test ride dei nuovi modelli della gamma 2017, oltre ad approfittare del merchandising, della nuova collezione e dei giochi interattivi di The Clan. Tutte le informazioni sono reperibili su: http://theclan.motoguzzi.com/the-clan-al-41-raduno-stelvio-international/.