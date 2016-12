Moto Guzzi, nel weekend lʼOpen House 2016

Il programma si articola su tre giorni. Venerdì 9 settembre il Museo apre alle 15 per le prime visite e gli ingressi sono ammessi fino alle 17.30. Sabato 9 e domenica 10 il museo è aperto dalle 9.30 alle 18, ma sono aperte alla visita gratuita anche le linee di assemblaggio delle motociclette e dei motori, il negozio e la storica galleria del vento. In queste due giornate si faranno i test ride gratuiti e ci saranno le occasioni di intrattenimento. I “guzzisti” avranno un trattamento speciale (parcheggio riservato, guardaroba, welcome gift con 20% di sconto sulla collezion 2016), ma non disperino chi nel mondo della Casa dellʼaquila ancora non cʼentrato e ambisce a farlo. Tutti, ma proprio tutti, potranno mettersi in coda per prenotare un test ride della gamma Moto Guzzi.