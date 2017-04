Moto Guzzi, lʼoccasione giusta per provarla

Moto Guzzi apre le porte delle sue concessionarie per la settimana dedicata alle prove “free” della sua gamma V9 e V7 III. Dallʼ1 allʼ8 aprile si svolgono infatti gli Eagle Days e, test ride a parte, è possibile partecipare al concorso per vincere un soggiorno in hotel a 5 stelle per due persone nel suggestivo scenario del Lago di Como.