Mercedes Classe G, nuovo capitolo

Mercedes G 500 porta al debutto il motore V8 biturbo a iniezione diretta da 4 litri, in grado di erogare 422 CV di potenza . Ancora più impressionante la coppia di 610 Nm, che assicura una pronta risposta e unʼelevata capacità di trazione. Il nuovo V8 dispone di due turbocompressori , che non sono posizionati all'esterno, sulle bancate di cilindri, bensì tra loro nella V dei cilindri, la cosiddetta "V interna calda". Una configurazione che rende più compatta la struttura dellʼ8 cilindri e ne migliora lʼefficienza. Il basamento del V8 in alluminio assicura la massima resistenza a fronte di un peso straordinariamente contenuto. Quanto alla motorizzazione diesel della Mercedes G 350 d , la potenza aumenta da 211 a 245 CV e la coppia massima sale da 540 a 600 Nm.

Classe G è da sempre legata anche al mondo supersportivo di AMG, e la nuova generazione del fuoristrada propone ben due versioni ‒ G 63 e G 65 ‒ realizzate col contributo della Casa di Affalterbach. Mercedes AMG G 63 arriva ora a sviluppare 571 CV (27 in più di prima) e 760 Nm di coppia, Mercedes AMG G 65 tocca i 630 CV (18 in più) 612 CV, ma soprattutto il motore 12 cilindri sviluppa unʼimpressionante coppia massima di 1.000 Nm. Immancabile in ogni versione la trazione integrale permanente, con tre bloccaggi del differenziale inseribili durante la marcia. Al lancio Mercede propone anche la versione speciale Edition 463, elegante con i suoi sedili in pelle bicolore e sostegni laterali carbon look, la plancia bicolore, gli inserti in fibra di carbonio. I prezzi della nuova Classe G vanno dai 93.500 euro della G 350 d ai 280.000 euro della AMG G 65.