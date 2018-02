McLaren allarga la famiglia Sports Series con la 570GT

Specifiche dʼimpronta sportiva, come i freni in carboceramica, e optional di pregio qualificano le versioni Sports Series della Casa inglese. Le prime a beneficiarne sono state la 570S Coupé e Spider, ora tocca alla McLaren 570GT, per la quale viene anche introdotto il pacchetto Sport Pack, gli allestimenti per interni Design Edition e lo splendido tetto panoramico elettrocromatico, proposto in tre varianti, una anche con filtro anti raggi UV. Il motore resta il possente 8 cilindri biturbo benzina di 3,8 litri di cilindrata, che sviluppa 570 CV e scatta da 0 a 100 km/h in poco più di 3 secondi! Il pacchetto Sport Pack (costa 6.330 euro) significa un sistema di sospensioni e ammortizzatori a controllo elettronico e pneumatici Pirelli P-Zero Corsa in primo equipaggiamento.