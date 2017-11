McLaren stupisce il mondo con la 570S Spider

La nuova super spider britannica ha una struttura in fibra di carbonio e le classiche, bellissime portiere che si aprono verso lʼalto , tipiche di altri modelli McLaren. Lʼhard top ritraibile si apre o chiude in soli 15 secondi, anche in movimento fino ai 40 km orari. Il motore della 570S Spider è il V8 biturbo di 3,8 litri, forte di 570 CV e di unʼimpressionante coppia massima di 600 Nm, disponibile tra i 5.000 e i 6.000 giri al minuto. La sportiva scoperta inglese è capace di prestazioni degne di una Formula 1: lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 3,2 secondi e da 0 a 200 orari in 9,6 secondi ! La velocità massima è di 328 km/h a tetto chiuso, la stessa della 570S Coupé.

Ma questa è unʼauto che si fa valere per lʼappeal del tetto rigido che si apre nella bella stagione. E anche in questo caso non disdegna le prestazioni, visto che a cielo aperto raggiunge i 315 km lʼora. Tra le dotazioni di eccellenza della McLaren 570S Spider i sono i freni in carbo-ceramica, le gomme Pirelli P Zero Corsa e il freno guida “Brake Steer”, sviluppato per la Formula 1 e che riduce il sottosterzo in curva. Disponibile in tre nuovi colori ‒ due varianti di Blu e un caratterisrico Giallo Sicilia ‒ ha prezzi che partono da 214.450 euro.