17 marzo 2018 09:00 Lo charme a Ginevra non vuol dire soltanto automobili Dagli orologi Bulgari per Maserati alle bici Lamborghini

Il mondo ruota attorno allʼautomobile. I brand motoristici sono una specie di calamita per altri, prestigiosi prodotti che si legano alle quattro ruote, e il Salone di Ginevra è la vetrina adatta per mettere in mostra questi legami. Si va dalle biciclette agli orologi, passando per i tessuti che impreziosiscono lʼabitacolo di una vettura come un abito sartoriale farebbe su ognuno di noi.

Il primo esempio ci arriva dallo stand Maserati alla kermesse elvetica, dovʼè esposta la Maserati Capsule Collection firmata Ermenegildo Zegna. Una collezione di capi da viaggio in pelle e micro-tessuto con dettagli in nabuk, che conferma una partnership col celebre stilista che dura dal 2013 e che sʼispira agli interni dell’allestimento GranLusso dei modelli Ghibli, Levante e Quattroporte. Non è lʼunica collaborazione di charme della Casa del Tridente, che sempre a Ginevra presenta gli orologi Bulgari Octo Maserati. Due esclusivi modelli GranLusso e GranSport, con cinturino in pelle impunturata che richiama la selleria delle auto modenesi.

Orologi preziosi sono anche quelli frutto della collaborazione tra McLaren e Richard Mille e tra Aston Martin e TAG Heuer. A Ginevra debutta il cronografo RM 11-03 McLaren Automatic Flyback, con cassa in carbonio TPS intrecciato con Orange Quartz TPT, che sarà prodotto in soli 500 pezzi nel mondo, ognuno costerà 180.000 franchi svizzeri (tasse escluse) e disponibile principalmente per i clienti delle McLaren Ultimate Series. Aston Martin ha scelto invece TAG Heuer quale Official Partner e per lʼoccasione ecco debuttare a Ginevra due modelli speciali: il cronografo Carrera Calibre Heuer 01, con cassa in acciaio da 45 mm e quadrante esagonale che ricorda la nuova Vantage; il cronografo TAG Heuer Formula 1 ispirato alla divisione Aston Martin Racing e movimento preciso al decimo di secondo.