Lamborghini Huracan Performante Spyder

Quel che distingue lʼultimo gioiellino della Lamborghini è la capote leggera in fibra di carbonio forgiata, che toglie 35 kg di peso alla Huracan Spyder e mantiene tutta la rigidità e le doti prestazionali di una supercar coperta. Il tetto si apre in 17 secondi, anche in movimento, purché non si superino i 50 km/h di velocità. Dal posto guida è possibile comandare elettricamente anche il lunotto posteriore, che funge da frangivento una volta alzato. Insomma, nel panorama di supercar italiane esposte a Ginevra, la Huracán Performante Spyder rappresenta la sintesi compiuta tra prestazioni e intense emozioni open air.