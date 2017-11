Lamborghini Huracan, viaggio in Transilvania

Viaggio in Transilvania per una flotta di 6 Lamborghini Huracan . Modelli Coupé e Spyder a due e a quattro ruote motrici, tra cui l’ultima nata nella Casa del Toro: la Huracan Performante . Hanno attraversato la terra di Dracula, percorrendo una delle strade più dure e spettacolari del mondo, la Transfagarasan .

Un percorso temerario, super impegnativo, e non certo per colpa del conte Vlad III ‒ lʼispiratore del vampiro più famoso del mondo ‒ ma per la difficoltà della Transfagarasan. Una strada che si erge lungo le montagne dei Carpazi, le più alte della Romania, e aperta soltanto da luglio a settembre. A farla costruire fu lʼex dittatore Ceauşescu, che la volle allʼinizio degli anni 70 per permettere alle truppe rumene di sfuggire a unʼeventuale invasione sovietica. Partita da Sibiu, la carovana di Lamborghini ha affrontato la strada senza problemi, fino al lago Balea e scendendo poi verso i resti del castello di Vlad III.