7 marzo 2017 16:00 Lamborghini svela la Huracan Performante Motore V10 aspirato mai così potente

Non era annunciata e forse per questo il suo annuncio colpisce di più. La Huracán Performante ‒ ultima versione della sportscar Lamborghini ‒ scalda i cuori dei fans, accorsi a Ginevra per vedere il primo Suv del Toro, Urus, e la meravigliosa Aventador S. Rivelato anche il prezzo della Huracán Performante: 195 mila euro (tasse escluse), per consegne a partire dallʼestate prossima.

Lamborghini a Ginevra 1 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini a Ginevra 2 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini a Ginevra 3 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini a Ginevra 4 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini a Ginevra 5 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini a Ginevra 6 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini a Ginevra 7 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini a Ginevra 8 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini a Ginevra leggi dopo slideshow ingrandisci

Andiamola a vedere questa versione hi-tech della gloriosa gamma Huracan, perché combina nuovi materiali ultraleggeri con unʼaerodinamica “spaziale”, fatta di alettoni modulari, aero vectoring e splitter frontali. Il telaio in alluminio e fibra di carbonio sposa una carrozzeria in alluminio forgiato, e la leggerezza che ne deriva (40 kg in meno) fa di questa sportiva lʼauto con motore V10 aspirato più veloce di sempre. Dalla potenza dei 640 CV e dai 600 Nm di coppia derivano accelerazioni da paura: da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 in 8,9 secondi. Il tempo sul giro al Nurburgring si è chiuso in un fantastico 6 primi e 52 secondi.