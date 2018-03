Maserati presenta le superbe Edizioni Nerissimo

È il look “total black” a caratterizzare queste versioni speciali Nerissimo, e non solo per la carrozzeria ma anche per le finiture degli esterni. Il contrasto cromato si coglie su particolari come la fascia superiore della calandra, le prese dʼaria laterali, i profili del bagagliaio, le maniglie delle portiere e i terminali di scarico, per finire con le cornici dei cristalli. Per quanto riguarda le berline Ghibli e Quattroporte, l’Edizione Nerissimo si completa con le finiture nere dei fari a LED e dei cerchi da 20 pollici Urano e da 21” Titano. Sul Suv Levante, invece, si aggiungono in nero le protezioni sottoscocca e la cornice dei fendinebbia, mentre i cerchi arrivano fino ai 21 pollici.