Maserati presenta la Ghibli GranLusso

Tempi che cambiano. Per la premiere mondiale della nuova Ghibli GranLusso , Maserati ha scelto la Cina e precisamente il Salone dell’Auto di Chengdu che ha aperto lo scorso 25 agosto. Sempre più importante il mercato cinto dalla Grande Muraglia per i costruttori premium e così le novità del Tridente arrivano da Oriente.

La versione GranLusso della berlina sportiva dʼaccesso alla gamma Maserati si presenta con un restyling deciso nel design, che ottimizza pure lʼaerodinamica, e con nuovi contenuti tecnologici. Il paraurti anteriore è di nuovo disegno, come la calandra, e ha inserti cromati ad hoc. Sui fianchi spiccano le minigonne in tinta di carrozzeria, come anche lʼestrattore sul paraurti posteriore. Debuttano poi sulla gamma Ghibli i proiettori Full LED adattivi con abbaglianti a matrice anti-riverbero, che migliorano l’illuminazione e al contempo marcano in senso sportivo la personalità della vettura. Ma è sotto il profilo tecnologico che la Maserati Ghibli GranLusso compie un passo in avanti significativo. Grazie alle nuove funzioni di assistenza alla guida (ADAS), la Casa modenese entra nel mondo della guida autonoma.