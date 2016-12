Maserati Levante, il Suv high-performance

Il sole risorge su Maserati. Battuta scontata okay, ma quel nome Levante si presta bene al primo Suv della centenaria storia Maserati , finalmente disponibile sul mercato. Un Suv bello e sportivo, dal design dinamico e con un assetto ribassato, che promette performance superiori alla categoria. Ma Levante vuole pure affermare un inedito concetto di stile e una nuova strategia industriale per il brand del gruppo FCA.

Marchionne è stato chiaro: Levante dovrà essere venduto in almeno 30 mila unità lʼanno. È questo il volume su cui lavora Mirafiori (dovʼè prodotto), per far sì che Maserati raddoppi i volumi di vendita nel giro di pochi anni. La concorrenza è agguerrita, soltanto di recente si sono affermati sul mercato Suv nuovi come Jaguar F-Pace e Range Rover Sport, ma Levante ha un fascino tutto suo e rigorosamente italiano: gli interni griffati Ermenegildo Zegna sono lʼespressione più pura dello stile italiano, ma anche gli esterni dicono la loro, con quel tetto sinuoso simile a quello di una granturismo e con una grande resa aerodinamica (Cx 0,31, record per la categoria). In base allʼimpostazione di marcia, Levante varia lʼaltezza da terra secondo 5 livelli.