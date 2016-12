1 giugno 2016 09:00 Maserati Levante, Suv di stile e sportività Bigland nuovo numero uno a Modena

Lʼesordio in Nord America, poi in Cina, lʼaltra sera era a Londra per lʼimminente sbarco sul mercato dʼoltre Manica. Maserati Levante è una vera world car, di lusso però, e con unʼimpronta sportiva che è insita nel Dna del marchio. E dallʼinizio di questa settimana a Mirafiori si sta lavorando a pieno regime, con due turni, per produrre il primo Suv della Casa modenese, da pochi giorni affidata alle mani del nuovo numero uno Reid Bigland.

Insomma, è proprio il caso di dire che Levante sta facendo spuntare un nuovo giorno per Maserati. Che ha fatto le cose in grande e di sicuro raccoglierà successi (a regime si punta a venderne 30 mila unità lʼanno), ma il costruttore italiano è pur sempre lʼultimo arrivato in fatto di Suv premium, e la sfida ai vari Porsche Cayenne, Jaguar F-Pace, per non parlare dei brand tedeschi premium, è senzʼaltro ardua. Maserati lʼaffronta con un prodotto bello e sportivo, con un design dinamico e un tetto in stile granturismo, e con un assetto sportivo ribassato rispetto alla concorrenza. Ma lʼaffronta anche con interni di pregio che richiamano la tradizione di stile del “made in Italy”, e la firma di Ermenegildo Zegna sui rivestimenti è una sentenza.