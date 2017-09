Maserati lancia le nuove GranCabrio e GranTurismo

Il motore resta il V8 aspirato di 4,7 litri, assemblato a mano nello stabilimento Ferrari di Maranello. Un propulsore poderoso per queste granturismo che sfiorano i 5 metri di lunghezza, e che sviluppa 460 CV a 7.000 giri e 520 Nm di coppia massima a 4.750 giri, per prestazioni favolose: accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e velocità di punta di 300 orari. È affiancato dal cambio automatico ZF a 6 rapporti e dai nuovi pneumatici leggeri Pirelli P Zero di quarta generazione, che contribuiscono a ridurre le masse non sospese migliorando la frenata su bagnato e asciutto. I prezzi partono dai 130.000 euro della GranTurismo Sport.