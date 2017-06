30 giugno 2017 08:40 Maserati GranTurismo 2018, esordio a New York La coupé espressione del miglior made in Italy

La nuova Maserati GranTurismo MY 2018 protagonista a Wall Street. Lʼaltra sera è toccato a Reid Bigland, numero uno Maserati, suonare la campanella che avverte della chiusura delle contrattazioni alla Borsa di New York. Un rituale, ma anche un onore, che nel tempo ha coinvolto celebrità di ogni tipo. Come la splendida coupé sportiva italiana, oggi rinnovata.

Per lʼanteprima mondiale della GranTurismo 2018, Maserati ha scelto proprio la suggestiva scenografia naturale dell’Experience Square, proprio accanto all’ingresso principale del New York Stock Exchange (Nyse). Il modello in esposizione era una GranTurismo MC (sta per Maserati Corse), il top di gamma della coupé due porte modenese, di colore Grigio Granito e con interni in pelle nera. Accanto a lei anche una Ghibli SQ4 nera “Nerissimo Edition” con interni neri e rossi (versione esclusiva per il Nord America), una Quattroporte GTS GranLusso Blu Passione con interni in seta Zegna, e il Suv Levante color bianco con interni neri e rossi. Oltre alla storica Maserati Tipo 151 che corse la 24 Ore di Le Mans nel 1962. Un vero parterre de roi dello stile italiano.

Disegnata da Pininfarina nel 2007, la Maserati GranTurismo è una coupé sportiva a quattro posti dal fascino senza tempo. Nello storico stabilimento di via Ciro Menotti a Modena ne sono state prodotte più di 37.000 tra coupé e la decappottabile GranCabrio. Ora il restyling col Model Year 2018, che la rende se possibile ancora più elegante e con una dotazione per lʼinfotainment aggiornata, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Debutta la nuova calandra esagonale “a muso di squalo”, che sʼispira al concept Alfieri e aggiunge un effetto tridimensionale al frontale. Insieme alle nuove prese d’aria più basse, la calandra contribuisce a ridurre la resistenza aerodinamica da 0,33 a 0,32. Gli interni prevedono 4 sedili singoli in pelle Poltrona Frau con poggiatesta integrati, ma in alternativa ci sono anche rivestimenti in Alcantara e pelle.